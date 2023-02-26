Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о стратегии России в отношении Беларуси, что якобы связано с поглощением к 2030 году. Соответствующие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом «котле» полностью варюсь и участвую в этом», — заявил белорусский лидер.

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?» — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что все эти вопросы Президент России понимает точно так же. «Вот в последнюю встречу мы с ним долго обсуждали эти вопросы, — рассказал Александр Лукашенко. — Открою секрет: вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. У нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена, чтобы нас расколоть».

Что касается вброса насчет стратегии России, Александр Лукашенко не исключил, что три года назад мог быть подобный документ, когда обсуждалось формирование интеграционных карт, а ныне союзных программ. «Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то эдак. Может быть, какие-то чиновники, группа людей, предлагали в Администрации Президента (России. — Прим. БЕЛТА), каким путем будем идти с Беларусью», — сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, точно так и в Беларуси звучали разные мнения и предложения, экспертами, депутатами выдвигались различные идеи. «Я их слышу. Разные были предложения. Вплоть до вхождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне: «Вот, надо, чтобы Беларусь вошла в состав России». Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, в 2019-2020 годах», — напомнил белорусский лидер риторику прошлых лет.

«Но не это главное. Где они были три года (авторы нынешнего фейка. — Прим. БЕЛТА)? Документ древний. Притом его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше?» — поставил вопрос белорусский лидер.

Президент уверен, что все это делается сейчас с целью встряхнуть и расшатать Беларусь в преддверии основного электорального 2024 года (выборы депутатов всех уровней, ВНС) и президентских выборов в 2025-м. «Надо сейчас начинать раскачивать. Эти ж беглые — они там (за рубежом. — Прим. БЕЛТА). Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать, еще найдут какие-то темы», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что эта тема одновременно возникла в самых различных ресурсах, что говорит о том, что была дана команда. «Вот в чем вопрос. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать», — предостерег Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал о намерении в ближайшее время еще раз основательно довести информацию обо всех 28 союзных программах с Россией. Главные из них касаются таможенной и налоговой сфер.

Александр Лукашенко привел пример с акцизами на сигареты. «Да, россияне нам говорят: если вы хотите по сигаретам общий рынок, если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, ну давайте выровняем цены. Это ж правильно. Даже если мы акцизы повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали? — задал риторический вопрос Александр Лукашенко, призвав к здоровому образу жизни и отказу от курения. — Так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет второстепенного товара, без которого человек может обойтись».

Точно так и по таможенным делам. Например, в Беларуси уже давно работала группа из трех десятков россиян, которые взаимодействовали с белорусскими таможенниками по профильным вопросам: «Сейчас договорились: мы эту группу делим пополам — 15 наших, 15 их. И исключительно консультационные услуги. Что плохого, если суперспециалисты будут в этой группе и будут нам, им подсказывать, как вести таможенные дела?»

Александр Лукашенко также напомнил, что когда еще обсуждались интеграционные карты, то в итоге принято было решение отказаться пока от всего, что вызывало настороженность, что стороны в данный момент не могли реализовать. И это предложение исходило в том числе от Президента России.

«Все остальное — это нам выгодно. Это нам в плюс», — подчеркнул белорусский лидер.

Более того, когда обсуждались налоговые и таможенные программы, много было споров и предложений, но в результате решили взять друг у друга лучший передовой опыт.

belta.by

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