Общество

Лукашенко: против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война

12.07.2022
44

 Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая носит наступательный характер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА

Глава государства подчеркнул, что на Беларусь нарастает давление не только в военно-политической, но и в других сферах, прежде всего в экономической и информационной. «Это в очередной раз подтверждает — против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер, — сказал белорусский лидер. — В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве».

Одновременно предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия, констатировал Александр Лукашенко. «Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы», — заявил Президент.

 

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лахве состоялись съёмки проекта «Обратный отсчет» для телеканала ОНТ (Лунинецкий район)

В Лахве состоялись съёмки проекта «Обратный отсчет» для телеканала ОНТ (Лунинецкий район)

12.07.2022
Photo of Раскрыты подробности финансирования из-за рубежа белорусских независимых профсоюзов

Раскрыты подробности финансирования из-за рубежа белорусских независимых профсоюзов

12.07.2022
Photo of В Лунинце найдены бесхозные вещи. Хозяин отзовись!

В Лунинце найдены бесхозные вещи. Хозяин отзовись!

12.07.2022
Photo of У Лунінцы праз 50 год сабраліся выпускнікі гарадскіх школ!

У Лунінцы праз 50 год сабраліся выпускнікі гарадскіх школ!

12.07.2022
Photo of Найдено тело жителя Кожан-Городка, которого искали с 5 июля (Лунинецкий район)

Найдено тело жителя Кожан-Городка, которого искали с 5 июля (Лунинецкий район)

12.07.2022
Photo of Об этом молчат на Западе! Кровь вместо свободы :газ, пули, дубинки, увечья, смерть. Понятная политика (видео)

Об этом молчат на Западе! Кровь вместо свободы :газ, пули, дубинки, увечья, смерть. Понятная политика (видео)

12.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть