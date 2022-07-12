Лукашенко: против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война

Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая носит наступательный характер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА

Глава государства подчеркнул, что на Беларусь нарастает давление не только в военно-политической, но и в других сферах, прежде всего в экономической и информационной. «Это в очередной раз подтверждает — против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер, — сказал белорусский лидер. — В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве».

Одновременно предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия, констатировал Александр Лукашенко. «Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы», — заявил Президент.