Лукашенко провел оперативное совещание с представителями правительства и Администрации Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании заседания ВЕЭС провел оперативное совещание по актуальным вопросам с представителями правительства и Администрации Президента. Главной темой стала ситуация в экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из основных акцентов в обсуждении был сделан на работу по противодействию санкциям. Также речь шла о функционировании финансового сектора, состоянии дел на крупных промышленных предприятиях.

Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.

Учитывая, что кроме представителей экономического блока среди участников совещания был министр иностранных дел, Александр Лукашенко актуализировал задачи для внешнеполитического ведомства. В первую очередь в контексте доведения до партнеров белорусской позиции по актуальным вопросам.

Что касается взаимодействия с соседними странами, обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии. Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран. В том числе главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в Беларусь.

Правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством Президента, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.

Администрации Президента поручено организовать работу по контролю над ситуацией в экономике в целом с формированием глубокого анализа.