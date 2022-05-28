Общество

Лукашенко провел оперативное совещание с представителями правительства и Администрации Президента

28.05.2022
25

Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании заседания ВЕЭС провел оперативное совещание по актуальным вопросам с представителями правительства и Администрации Президента. Главной темой стала ситуация в экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из основных акцентов в обсуждении был сделан на работу по противодействию санкциям. Также речь шла о функционировании финансового сектора, состоянии дел на крупных промышленных предприятиях.

Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.

Учитывая, что кроме представителей экономического блока среди участников совещания был министр иностранных дел, Александр Лукашенко актуализировал задачи для внешнеполитического ведомства. В первую очередь в контексте доведения до партнеров белорусской позиции по актуальным вопросам.

Что касается взаимодействия с соседними странами, обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии. Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран. В том числе главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в Беларусь.

Правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством Президента, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.

Администрации Президента поручено организовать работу по контролю над ситуацией в экономике в целом с формированием глубокого анализа.

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом

Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом

28.05.2022
Photo of В Лунинце с банковских карт и дети воруют деньги

В Лунинце с банковских карт и дети воруют деньги

28.05.2022
Photo of Паромная переправа Лунинец — Столин возобновляет работу 28 мая

Паромная переправа Лунинец — Столин возобновляет работу 28 мая

27.05.2022
Photo of У Лунінцы прафсаюзамі праведзены прававы прыём грамадзян

У Лунінцы прафсаюзамі праведзены прававы прыём грамадзян

27.05.2022
Photo of Педагог из Лунинца среди победителей областного конкурса социальных проектов

Педагог из Лунинца среди победителей областного конкурса социальных проектов

27.05.2022
Photo of Поздравления с днём рождения от профсоюза (Лунинецкий район)

Поздравления с днём рождения от профсоюза (Лунинецкий район)

27.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть