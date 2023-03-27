Лукашенко провел ротации в руководстве Минска, Бреста и Гомельской области

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, рассмотрев кадровые вопросы, дал согласие на назначения в руководстве ряда областных, городских и районных исполнительных комитетов

Дмитрий Петрожицкий согласован на должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома. Ранее он руководил комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию этого облисполкома.

На должность первого заместителя председателя Мингорисполкома согласована Надежда Лазаревич, которая таким образом продвинулась вверх по карьерной лестнице с должности заместителя председателя города. Освободившийся после ее перехода на новое место пост займет Александр Черников, прежде возглавлявший инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством по Минску.

Президент также согласовал назначение председателем Брестского горисполкома Сергея Лободинского, который до настоящего времени работал управляющим делами Брестского облисполкома. Вместо него пост управделами займет Дмитрий Власик, работавший первым заместителем председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома — начальником управления инвестиций, строительства, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Председателем Гомельского райисполкома согласован Дмитрий Козел. Сюда он перейдет с должности первого заместителя председателя Гомельского облисполкома.

Кроме того, глава государства дал согласие на назначение новых руководителей шести районов — Добрушского, Вилейского, Узденского, Круглянского, Хотимского, Чаусского, а также главы администрации Железнодорожного района Гомеля.

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