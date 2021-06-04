Лукашенко – работникам “Гранита”: дорога Кобрин – Гомель будет реконструирована

Александр Лукашенко пообещал работникам предприятия “Гранит” в Микашевичах, что дорога Кобрин – Гомель будет реконструирована. Проблему плохого состояния участка дороги подняли труженики предприятия во время общения с Президентом Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заверил, что эта проблема будет решена.

Президент заметил, что давно знает о проблеме этой дороги и в свое время инициировал ее реконструкцию. “Слишком медленно двигается этот вопрос”, – выразил недовольство глава государства, обратив внимание, что на определенном участке модернизация дороги уже ведется.

Александр Лукашенко поручил: “Займитесь этим вопросом вплотную, надо быстрее реализовывать”.

Глава государства пояснил, что вопрос реконструкции этой дороги очень важен. “Вот эту дорогу, чего бы нам ни стоило, мы построим. Это будет, как Брест – Москва, и еще лучше трасса”, – отметил Президент.

При этом он обратил внимание, что как только начнется активный процесс модернизации дороги, то это потребует много рабочих рук, и многие местные жители, скорее всего, пойдут туда работать.