Лукашенко раскрыл подробности освобождения белорусов в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения государственных наград сотрудникам КГБ раскрыл подробности проведенной ими специальной операции в Украине по освобождению белорусских граждан, сообщает БЕЛТА.

Представители белорусской спецслужбы за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм были награждены медалью «За отличие в воинской службе».

«У нас сегодня необычный формат, хотя вы заслуживаете, наверное, самых добрых слов и самых ярких позиций в средствах массовой информации. Но не я ж выбирал жизнь для вас и ваши предпочтения. Вы выбрали такую жизнь, такую службу. Я вам очень благодарен за это. Это настоящая мужская служба», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Особые слова благодарности сотрудникам КГБ глава государства высказал за успешное проведение операции по освобождению нескольких десятков белорусских граждан, находившихся фактически в плену на территории Украины.

«Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи», — приоткрыл некоторые подробности Президент.

Он с сожалением отметил, что двум белорусам так и не посчастливилось вернуться домой. Еще до начала операции белорусских спецслужб они были убиты украинцами. «Придет время, мы разберемся и с ними», — заявил Александр Лукашенко.

«Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека — без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. Поэтому я вам чрезмерно благодарен за ваш поступок», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что вручает награды за «великое дело, совершенное в интересах государства», и вручает их как никогда с удовольствием. «Государство обязано не только этими наградами, — отметил он. — Не подвели Президента, подняли свое ведомство еще на одну ступень, показав, что у нас есть достойные профессионалы».

Впервые о проведенной Комитетом государственной безопасности операции в Украине Александр Лукашенко рассказал еще 7 апреля на заседании Совета безопасности.

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — заявил тогда глава государства.