Общество

Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Беларуси

06.10.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции

Во время совещания были подняты наиболее острые вопросы, касающиеся инфляции и роста цен. Александр Лукашенко высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц за недостаточный контроль и активность в этой сфере, чтобы обеспечить справедливое ценообразование во всех сегментах рынка по широкому спектру продукции. Ситуация в итоге потребовала вмешательства главы государства.

По итогам совещания Президент озвучил свое решение: «С 6 числа (октября. — Прим. БЕЛТА) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».

Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. «Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли. — Прим. БЕЛТА) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день», — распорядился глава государства.

Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: «Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все».

Александр Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. «Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — жестко предупредил белорусский лидер.

За выполнением поручения он поручил следить прежде всего генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям. «Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать, — сказал он. — Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали — кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто «прошлепал», — потребовал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее совещание было поручено подготовить председателю Совета Республики Наталье Кочановой во главе группы других ответственных лиц. Им же предстоит оперативно внести в правительство предложения по мерам регулирования цен в Беларуси. «Эта группа во главе с Кочановой. Герасимов, Андрейченко, Орда, Медведева (руководители КГК, Палаты представителей, Федерации профсоюзов, Белстата. — Прим. БЕЛТА)… Руководитель группы Кочанова. Подключайте любых специалистов, но выработайте (меры. — Прим. БЕЛТА). И внести в правительство меры реагирования, меры регулирования цен в стране. До 20 октября 2022 года правительство должно принять решение с подачи этой группы», — поручил Президент.

Он добавил, что если будут хоть какие-то расхождения на предмет того, что «зарегулировали, погибнем, дефицит создастся», чтобы немедленно докладывали ему.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Александр Лукашенко посоветовал с 6 октября цены не только не повышать, но и, наоборот, найти возможность их понижения. «Лучше всего советую вам цены понизить», — сказал он.

belta.by

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