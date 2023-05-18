Общество

Лукашенко рассказал, что Россия готова была заключить договор об урегулировании конфликта в Украине

18.05.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия была готова заключить договор об урегулировании конфликта в Украине. Об этом он заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

“С первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно. Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу – давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то – в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась”, – сказал Президент.

“У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину, – констатировал Александр Лукашенко. – Это люди, может быть, не все знают. Но специалисты-то в этом участвовали и знают”.

“Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ (который вырабатывался на начальном этапе в ходе состоявшихся нескольких раундов российско-украинских переговоров. – Прим. БЕЛТА) – новый. Для того, чтобы остановить войну”, – добавил белорусский лидер.

belta.by

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