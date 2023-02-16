Лукашенко рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае Беларусь будет готова задействовать армию

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае Беларусь будет готова задействовать армию, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Отвечая на вопрос журналиста BBC, он напомнил, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня. «Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром перед началом специальной военной операции», — сказал он.

Президент напомнил, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Беларуси, еще даже до западных стран. «Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков», — перечислил глава государства.

Он также напомнил про заявления западных политиков, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию к войне.

«Вы говорите — «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их только несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну, — констатировал белорусский лидер. — Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей».

Александр Лукашенко также напомнил о действиях украинских властей в Донбассе и историю с сожжением людей в Одессе.

Президент уверен, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад. Более того, там есть интерес к расчленению Украины. «Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину», — сказал он.

«Хотите мира — давайте начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять»

Глава государства призвал к мирным переговорам: «Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите (Запад. — Прим. БЕЛТА). Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет. Вы этого не хотите. И я даже не скажу вы — Европа к этому готова, она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят».

Возвращаясь к вопросу, возможна ли «агрессия» со стороны Беларуси, Александр Лукашенко еще раз повторил: «Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно».

Президент также напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.

Беларусь в данном случае обеспечивает безопасность на западном направлении. Александр Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы с учетом протяженности границ Беларуси дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что осложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.

«Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием», — заявил Александр Лукашенко.

«Диалог о мире нужно вести с военными Украины»

Глава государства напомнил, как в прошлом году организовывались переговоры между Украиной и Россией. Президенту удалось убедить украинские власти пойти на диалог с российской стороной. На территории Беларуси удалось организовать пару раундов переговоров. Очередная встреча состоялась в Стамбуле, тогда стороны готовились заключить мирный договор. Но украинская делегация сорвала договоренности.

«Так кто не хочет мира? — задал риторический вопрос белорусский лидер. — Если бы удалось достичь мира, через 5-7 лет этого бы (отказа от договоренностей. — Прим. БЕЛТА) не произошло. Потому что это наука была всем — и одной стороне, и другой. Война показала многое».

Некоторые считают, что Россия не может победить в этой войне, заметил глава государства. Но у него другая точка зрения. «Чудеса могут случиться, что Россия не победит. Но Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну», — сказал Президент.

«Если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения, всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как бы странно это ни кажется, этот диалог нужно вести — я убежден в этом — с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и Президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. Вы увидите, что нам все равно — и россиянам прежде всего — придется договариваться с военными Украины. И никакие политики, а вы видите, какие там политики — со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, — не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя — они там не были. Арестовича, бедолагу, выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Там же бросают людей как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать — цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться».

«С Россией можно договориться о невероятном»

«С Россией можно договориться о невероятном. Точка. О невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия, перед тем как сесть за стол переговоров. Поставив предварительные условия типа «уходите с территории, которую вы захватили, — вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться надо на военных, если политики этого не понимают, — убежден глава государства. — Но только как какая-то другая сила (я считаю, что это военные), сядет за стол переговоров, посмотрите, как запоют политики и руководство Украины».

«Сейчас эйфория: «агрессор» и прочее. Вроде справедливо. И так далее и тому подобное. Сейчас это так. Но пройдет время (люди, видите, в какой ситуации — и не только на Донбассе, но и во Львове, и люди у него (Владимира Зеленского. — Прим. БЕЛТА) спросят: «Почему мы всю жизнь должны мучиться? Ради чего? Что дальше?» А дальше у Зеленского — до последнего украинца война и так далее. Кому это нравится. Поэтому, как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребили и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь, — отметил белорусский лидер. — Просто Зеленский должен понимать: он Президент, это его страна, его государство и надо проводить самостоятельную политику. Не можешь (то, что он не может, мы это видим) — значит, будут делать другие. Кто — я уже сказал. В этой ситуации. Возможно, она изменится и другие люди будут договариваться. Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите».

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