Лукашенко: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами

Референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

Президент отметил, что новую Конституцию предстоит разработать и принять в течение года, и обратил внимание, что после ее принятия необходимо будет откорректировать большой объем нормативно-правовых актов.

“Мы должны выполнить то, что обещано главой государства: приняв Конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев, мы должны реализовать ее основные положения. Это потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместив его принятие с местными выборами. Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств”, – сказал Президент.

Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы местных Советов депутатов должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

БЕЛТА