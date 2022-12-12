Лукашенко — руководителям местной вертикали: дайте экономику, а все остальное за мной

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует новых руководителей местной вертикали власти на чуткое отношение к людям и требует уделить приоритетное внимание вопросам экономического развития. Об этом он заявил, принимая кадровые решения

«Что касается людей, мы пережили 2020 год. Я часто к этой проблеме обращаюсь. Это был для нас хороший урок. Вы все при сем были на разных должностях. Сейчас вы руководители своих районов и областей. Не забудьте эти уроки. Не думайте, что все утихомирилось. Дай бог пройти нам вот этот период в нашей жизни тихо и спокойно. В этом наша задача. Пройдем, если будет работать экономика», — сказал белорусский лидер.

«Как я часто говорю, вы, пожалуйста, дайте мне экономику, чтобы люди были обеспечены настолько, насколько надо. Чтобы предприятия работали, рабочие места были. Все остальное за мной. Это ваша задача. Ну и очень чутко и внимательно относитесь к людям», — добавил Александр Лукашенко.

belta.by