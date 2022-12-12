Общество

Лукашенко — руководителям местной вертикали: дайте экономику, а все остальное за мной

12.12.2022
43

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует новых руководителей местной вертикали власти на чуткое отношение к людям и требует уделить приоритетное внимание вопросам экономического развития. Об этом он заявил, принимая кадровые решения 

«Что касается людей, мы пережили 2020 год. Я часто к этой проблеме обращаюсь. Это был для нас хороший урок. Вы все при сем были на разных должностях. Сейчас вы руководители своих районов и областей. Не забудьте эти уроки. Не думайте, что все утихомирилось. Дай бог пройти нам вот этот период в нашей жизни тихо и спокойно. В этом наша задача. Пройдем, если будет работать экономика», — сказал белорусский лидер.

«Как я часто говорю, вы, пожалуйста, дайте мне экономику, чтобы люди были обеспечены настолько, насколько надо. Чтобы предприятия работали, рабочие места были. Все остальное за мной. Это ваша задача. Ну и очень чутко и внимательно относитесь к людям», — добавил Александр Лукашенко.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of За сутки в Брестской области выпало до двух декадных норм осадков

За сутки в Брестской области выпало до двух декадных норм осадков

12.12.2022
Photo of Кадровый день у Лукашенко. Новые руководители в районах и другие назначения, в том числе и в Брестской области

Кадровый день у Лукашенко. Новые руководители в районах и другие назначения, в том числе и в Брестской области

12.12.2022
Photo of Расписание движения поездов по станции «Лунинец» с 11 декабря 2022 года

Расписание движения поездов по станции «Лунинец» с 11 декабря 2022 года

12.12.2022
Photo of Электроснабжение восстановлено в 38 пострадавших от непогоды деревнях Брестской области

Электроснабжение восстановлено в 38 пострадавших от непогоды деревнях Брестской области

12.12.2022
Photo of В Микашевичах горел дом (Лунинецкий район)

В Микашевичах горел дом (Лунинецкий район)

12.12.2022
Photo of Перебои в электроснабжении за сутки зафиксированы в 426 населенных пунктах Беларуси

Перебои в электроснабжении за сутки зафиксированы в 426 населенных пунктах Беларуси

12.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть