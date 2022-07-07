Лукашенко руководителям на местах: выдержать мы можем только при высокой организации дела

Впереди Беларусь ждет непростой экзамен, выдержать его мы можем только при высокой организации дела. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения о согласовании на должности новых руководителей районных исполнительных комитетов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Обстановка непростая, но не критическая. Самое главное, что все в наших руках. Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное. Будет непросто, в мире будет непросто», — отметил глава государства.

В зоне ответственности руководителей районов традиционно находится сельское хозяйство. Президент акцентировал внимание на том, чтобы эта отрасль была под постоянным контролем и тех, кто назначен сегодня: «Сделайте все для того, чтобы в этом году организованно провести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы». В этой связи глава государства напомнил о необходимости обеспечения запасов продовольственной продукции, их закладки в стабилизационные фонды в достаточных объемах и хорошего качества. «Уборочная кампания, стабилизационные фонды — вопросы очень важные», — еще раз обратил внимание белорусский лидер.

«Посмотрите, как сохранить выращенный хлеб, чтобы и зарослей не было, потому что дождь хороший прошел, сейчас пойдет расти сорняк. Надо сделать все необходимое для того, чтобы сохранить урожай, — добавил глава государства. — Надо думать о тактике уборочной кампании. Уберите все до зернышка. Но не надо забывать, что у нас кроме колосовых зерновых достаточно других культур, которые надо убрать: сахарная свекла, лен, картофель, кукуруза (большие объемы). Все способствует тому, чтобы был хороший урожай по всем культурам. Нам нужно накормить свой народ и получить хорошие деньги от продажи продовольствия».

В числе приоритетных задач, которые Александр Лукашенко поставил перед главами райисполкомов, также обеспечение занятости населения и создание рабочих мест. Особое внимание, по словам Президента, нужно уделить решению проблемы тунеядства — когда есть работа, но отдельные личности трудиться не хотят. «По отношению к безработным действуйте так, как вы примете решение на исполкоме районного совета. Они все должны быть заняты. Ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить (на это. — Прим. БЕЛТА) огромные деньги. И посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии в основном безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет (хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе), и заставьте каждого работать», — поставил задачу глава государства. Он также пообещал проверить, как в районах выполняется его требование создать хотя бы по одному дополнительному предприятию, где будут заняты высвободившиеся в регионе люди.

Вместе с тем глава государства предостерег новых руководителей райисполкомов от перегибов в кадровой работе, ориентировал их на внимательное отношение к работникам: «Не спешите с кадрами, аккуратненько, не надо ломать через колено».

«Клоню вас к тому, что дисциплина, исполнительская и технологическая, порядок в ваших районах должны соблюдаться неукоснительно, — подчеркнул Президент. — Впереди у нас с вами непростой экзамен, но выдержать мы его можем только при высокой организации дела. На это я вас нацеливаю».