Лукашенко — руководству на местах: «Меньше смотрите наверх, должно быть больше самостоятельности»

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал руководителей местных органов власти на большее проявление инициативы. Об этом глава государства заявил, принимая кадровые решения

«Приедете, мужики, на место, не надо никакого рвачества, не надо излишнего давления. Каждый ваш подчиненный должен иметь шанс, право на какую-то, как сейчас модно говорить, ошибку. Но не тотальную, серьезную ошибку. Должны работать и выполнять свои обязанности, — обратился Александр Лукашенко к назначенным руководителям местной вертикали. — Меньше смотрите наверх. Больше должно быть самостоятельности, потому что с вас ответственность будет неимоверная».

Однако для того, чтобы решать вопросы и нести за них ответственность, надо иметь права и полномочия, резонно заметил Президент. «Вы сегодня их получили — действуйте», — заявил он.

«Надо где-то в начале года (зима будет поспокойнее) собрать вертикаль власти у меня здесь и по всем-всем вопросам, приняв решения, обсудить их, — продолжил белорусский лидер. — Облисполкомы по кадрам, допустим, примут решение, они приедут, скажут: вот тут надо доработать, дайте нам эти и эти права, а эти заберите. Чтобы они могли иметь совершенно новый, другой стиль работы».

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