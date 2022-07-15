Лукашенко: «Славянский базар» стал источником созидания и новых свершений

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал источником созидания и новых свершений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорогие белорусы, наши долгожданные многочисленные гости! Вновь на древней Витебской земле звучат позывные «Славянского базара». В этой мелодии слились воедино звуки любимых песен, голоса истинно народных артистов, аплодисменты самой душевной, искренней и вот такой открытой публики, которая собралась здесь в этом амфитеатре, — сказал Александр Лукашенко. — В этих аплодисментах звучит многовековая история уникальной славянской культуры, которая обогатила мир необыкновенной духовностью, глубиной и красотой. Эти звуки вновь, как и все предыдущие годы, нашли живой отклик в сердцах тысяч людей, которые приехали в Беларусь, невзирая на расстояния и, к сожалению, определенные преграды».

По словам Президента, это свидетельство того, что искусство вечно, а стремление народов к дружбе и миру преодолевает и преодолеет любые препятствия. «Я скажу больше: в современном безумном, ошалевшем мире, отменяющем культуру и языки, отвергающем людей по национальным и прочим признакам, наш фестиваль стал чуть ли не единственным живительным родником, источником созидания и новых свершений!» — заявил глава государства.