Общество

Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности и охране границы

02.05.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы.

Александр Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

«Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — сказал Александр Лукашенко.

Как доложил во время совещания председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси.

belta.by

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