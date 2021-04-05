Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в Мининформе, Минсельхозпроде

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в Министерстве информации и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кунцевич займет пост первого заместителя министра информации. До настоящего времени он занимал должность заместителя главы Администрации Президента.

Игорь Брыло с должности заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом министерстве.

Алексей Богданов займет пост заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства.

Первый заместитель начальника главного управления – начальник управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента Алексей Гуйда пошел на повышение и был согласован на должность начальника главного управления.

Глава государства также согласовал назначение начальника главного финансового управления Гомельского облисполкома Марины Костюченко и первого секретаря Гомельского областного комитета БРСМ Вероники Гудковой членами Гомельского облисполкома.