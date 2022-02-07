Лукашенко—Соловьёв: Донбасс-Украина — о войне | Мятеж 2020 | Диктатор Европы, Окрестина (видео)

Александр Лукашенко дал интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьёву. Затронули вопрос возможной войны в Украине, на Донбассе. Президент Беларуси рассказал, как относится к Зеленскому. Вспомнили и мятеж в 2020 году в Беларуси. О предателях, которые пытались нарушить мир в стране, и “пытках” на Окрестина. “Последний диктатор Европы” рассказал о готовности уйти с поста Президента.
— Почему Президент Беларуси не поехал на Олимпиаду в Пекин?
— Почему белорусский лидер вышел с автоматом в августе 2020?
— Почему пошла на предательство Украина?
— Сколько Александр Лукашенко планирует ещё быть Президентом?