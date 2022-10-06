Общество

Лукашенко: товарного дефицита у нас нет и не будет, это я людям гарантирую

06.10.2022
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Товарного дефицита в Беларуси не было и не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с экономическим блоком правительства

Глава государства подчеркнул, что на прилавках отечественных магазинов должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. «Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите и иже с вами», — обратился Президент к участникам совещания.

Александр Лукашенко попросил ответственных лиц доложить о ситуации в рознице, положении дел с ценами на потребительском рынке: «Причины высокой инфляции? Что нужно предпринимать, чтобы сдержать дальнейшее повышение цен и защитить людей, их доходы. От правительства и Нацбанка — конкретные отчетные доклады: меры для стабилизации цен, особенно на белорусские товары, по которым можно отследить всю цепочку от сырья до ценника на торговой полке. Как предлагается контролировать цены на импортные товары и работу торговли?»

belta.by

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