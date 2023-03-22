Лукашенко: трагедия Хатыни навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа

Трагедия Хатыни навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 марта на памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии

«Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, гости Беларуси! Память и долг привели нас сегодня в Хатынь. В деревню, которой больше нет и никогда не будет на географической карте Беларуси. Ровно 80 лет назад здесь остановилось время: прекратилась история рода мирно живущих на своей земле белорусских семей, оборвались 149 жизней стариков, женщин и детей, в том числе не успевших родиться. Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа-победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, со славянами. Восточными славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот поход. Они против нас сегодня санкции вводят, развязали экономическую и информационную войну. Но мы не забыли, и наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 41-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий. Как закапывали детей живьем, экономя пули, и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества», — напомнил о тех ужасных событиях глава государства.

Президент отметил, что 22 марта в Беларуси оплакивают жителей почти 11 тыс. деревень, поселков и хуторов, сожженных частично или полностью. «Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех не вернувшихся с той войны героев. Это 50 миллионов жителей планеты. Большая часть — наши советские люди. Вечная им память», — сказал белорусский лидер.

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