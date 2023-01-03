Лукашенко утвердил новую редакцию правил приема в вузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №2, которым утверждается новая редакция Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Правила приема доработаны с учетом результатов широкого изучения общественного мнения и экспертных оценок, а также апробации отдельных норм в ходе вступительной кампании 2022 года. В целом обновленными правилами приема сохраняется закрепленная Кодексом об образовании система поступления в высшие учебные заведения.

Подробнее с обновленными правилами приема в высшие учебные заведения можно ознакомиться на интернет-портале Президента Республики Беларусь.

«Правила направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов и обеспечивают соблюдение принципа равной возможности поступления в вузы. Ими также предусматривается совершенствование отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов для получения востребованных экономикой страны специальностей», — отметили в пресс-службе Президента.

В частности, без вступительных испытаний предполагается зачисление победителей международных и республиканских олимпиад, победителей университетских олимпиад при поступлении в эти вузы, выпускников Национального детского технопарка по рекомендации наблюдательного совета, выпускников лицеев при университетах при поступлении в данные университеты, а также лиц, сдавших единый государственный экзамен в России (при поступлении на платную форму обучения).

Вне конкурса будут зачисляться дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, воспитанники военно-патриотических клубов при поступлении в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты.

Вводятся особые условия поступления на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы. На указанные специальности абитуриенты будут сдавать только два предмета (язык и один профильный предмет в форме ЦЭ или ЦТ).

Предусматривается прием на целевую подготовку по итогам внутреннего испытания в вузе в устной или практической форме (в зависимости от специальности). При подаче документов для поступления абитуриент должен представить характеристику из школы (колледжа). Указом также закрепляются полномочия Минобразования по регулированию отдельных вопросов проведения вступительной кампании, в том числе по определению порядка организации и проведения ЦЭ и внутренних экзаменов, сроков приема документов и зачисления абитуриентов.

«Минобразования в кратчайшие сроки обеспечит комплекс организационно-методических мероприятий по реализации положений указа, включая внесение изменений в соответствующие постановления Совета Министров, акты Министерства образования и вузов. По принятым нововведениям будет проведена необходимая разъяснительная работа для абитуриентов и их родителей, в том числе в СМИ. Принятие указа будет способствовать дальнейшему совершенствованию национальной системы отбора и подготовки кадров с высшим образованием, исходя из обозначенных Президентом принципов справедливого отношения к людям и обеспечения равных условий при поступлении в вузы», — добавили в пресс-службе.

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