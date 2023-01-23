Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2023 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их подписано два — на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО — в небе.

Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, подчеркнули в Госпогранкомитете. В числе основных задач здесь назвали также повышение боевой готовности органов погранслужбы путем совершенствования боевой подготовки и обеспечения подразделений, а также наращивания боевых возможностей маневренных групп, развитие потенциала ведомства по выявлению внешних угроз пограничной безопасности, совершенствование инфраструктуры государственной границы, включающее возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами на наиболее опасных участках.

Как рассказал журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, главе государства было доложено о результатах по охране госграницы в 2022 году и особенностях обстановки с учетом боевых действий, которые идут на территории сопредельного государства — Украины. «Нам пришлось перестроить охрану границ на южном направлении по всем параметрам», — заметил глава ГПК. По его словам, все задачи по охране госграницы, поставленные на 2022 год, были выполнены.

«На этот год поставлены задачи не менее важные. Думаю, имеющимися у нас силами и средствами мы эти задачи выполним и обеспечим надежную охрану границ, — сказал он. — Задача едина — обеспечить надежную охрану государственной границы и пропуск в нашу республику законопослушных граждан, стать надежным щитом от тех, кто к нам идет с плохими намерениями». Для выполнения этой задачи у ГПК имеются все необходимые силы и средства, поступает также и новая техника. «Будут новые задачи — будем смотреть новую технику», — заявил глава ГПК.

По его словам, напряженность на границе сохраняется в том числе из-за ситуации с беженцами. «Некоторые страны разрушены, людям негде жить, их позвали (в страны Западной Европы. — Прим. БЕЛТА), они будут идти. Эта тенденция была и в прошлом году, будет и в этом. Пока люди, оставшиеся без крыши над головой, не найдут себе крышу, это будет. Просто нужно не обещать им золотые горы, тогда будет меньше таких проблем», — уверен Анатолий Лаппо.

По данным ГПК, в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток незаконного вытеснения в Беларусь групп иностранцев с территории сопредельных стран ЕС общей численностью более 31 тыс. человек. Количество задержанных нарушителей границы в 2022 году увеличилось на 51% (с 318 до 480 человек). На 10% выросло число нарушителей законодательства о госгранице. Следует учитывать, что рост в прошлом году фиксируется на фоне ковидных ограничений, действовавших в 2021-м. А если сравнивать с доковидным периодом, то взрывного роста нет, увеличение в пределах математической погрешности, пояснил Анатолий Лаппо.

Впервые в этом году Президент наряду с решением на охрану госграницы на земле подписал и решение на ее защиту в воздушном пространстве. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич объяснил эту необходимость напряженной военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. По его словам, Вооруженные Силы страны и ранее выполняли эту задачу, но сейчас их ответственность усилена.

«Наши силы и средства находятся в готовности к прикрытию на южном операционном направлении, находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все риски, вызовы и угрозы, возникающие на юге нашей страны», — подчеркнул начальник Генштаба.

«Развитие обстановки, ее напряженность вынудили нас в прошедшем году нарастить силы и средства радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Именно применение данных средств позволяет нам снижать и в определенной степени исключать пролеты воздушных нарушителей на территорию нашей страны», — добавил он. Например, комплексное применение этих сил и средств, по его словам, позволило своевременно обнаружить над территорией Беларуси 29 декабря 2022 года воздушную цель (зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины) и внести сбой в выполнение задачи нарушителем.

Виктор Гулевич также заверил, что в Беларуси имеются эффективные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это в первую очередь средства радиоэлектронной борьбы. «Благо, наш военно-промышленный комплекс освоил изготовление данных средств, мы их приняли на вооружение, и сейчас они успешно осуществляют подавление каналов управления, GPS-навигации, что затрудняет и исключает применение БПЛА», — сказал он.