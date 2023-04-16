Лукашенко уверен, что в Беларуси удастся сохранить мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в стране удастся сохранить мир. Об этом он заявил при посещении храма в праздник Пасхи

«Мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем — как я часто говорю, купим. А здоровье не купишь. Мир — вокруг вы видите, что делается, — и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним (мир. — Прим. БЕЛТА) — мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит», — отметил глава государства.

«И многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены», — заверил белорусский лидер.

Он пожелал жить мирно, спокойно, счастливо, и главное — чтобы были здоровы дети.

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