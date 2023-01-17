Лукашенко: в системе образования пора заканчивать пертурбации и реорганизации

В системе образования пора заканчивать пертурбации и реорганизации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения в сфере образования.

«Мы затеяли очень серьезную реорганизацию, прежде всего в системе образования. Об этом я уже не единожды говорил. Но вывод был однозначный. Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать», — сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что поручалось выйти на окончательное решение. Необходимо было серьезно посмотреть на Министерство образования, чтобы там не было лишних структур.

На примере одного из таких вопросов глава государства обозначил обнаружившиеся проблемные моменты, связанные с перестройкой отдельных элементов структуры Министерства образования и подведомственных ему организаций.

В частности, это касается работы Департамента контроля качества образования и созданного недавно Национального агентства по обеспечению качества образования. «Был департамент. Потом перебросить функции — сделать управление — не нужен этот департамент. Но создают параллельно агентство, — обозначил вопрос Александр Лукашенко. — Ну, так а в чем тогда разница, в чем смысл?»

Сергей Касперович, согласованный на должность ректора Брестского государственного технического университета, а до настоящего дня начальник главного управления профессионального образования Минобра, доложил, что по агентству работа только начинается: набраны штаты, задача у новой структуры большая — обеспечивать качество на всех уровнях образования.

Александр Лукашенко задал резонный вопрос: «Так департамент с этим не справлялся?»

«В принципе, справлялся. У него много задач. И лицензирование, и апостиль», — ответил Сергей Касперович.

«Так вы все передали в агентство…» — заметил глава государства.

Сергей Касперович подтвердил: «Сейчас, фактически, да. Часть функций передана в агентство». «Предложения, которые идут сейчас, состоят в том, чтобы департамент включить в состав министерства в виде главка. То есть это полноценная государственная структура уже внутри министерства. Не отдельное юрлицо, — пояснил он. — Что касается департамента, который может стать главком, — это задача опять же лицензирования, апостиля. Агентству предлагается проводить, насколько я понимаю, системную работу по обеспечению качества: аккредитации, проверки качества, проверки частных учреждений образования по всем уровням».

Александр Лукашенко обратил внимание, что в таком случае фактически ничего не меняется. «Что было, то и осталось. Деньги платить агентству надо? Надо. Платить надо людям. Вы же там 35 или сколько человек набрали. Вот сделали дело!» — сказал Президент. Более того, государственные вопросы отдаются какой-то чуть ли не общественной организации, в составе которой даже нет ни одного госслужащего.

Президент также поставил вопрос, а может ли с функциями, которые возлагаются на агентство, справиться соответствующее профильное управление в системе Минобра.

«Управление со штатом чиновников, допустим, 8-10 человек…» — с нотами сомнения в голосе начал отвечать Сергей Касперович.

«Нет, я не говорю сейчас о численности. Надо, так и 200 будет», — парировал Александр Лукашенко.

«Справится. Если достаточный ресурс», — отреагировал специалист.

«Я не понимаю суть этой всей пертурбации. Хорошо, тут у вас в управлении (в структуре Минобра. — Прим. БЕЛТА) 8 человек. А в агентстве 35. И оно справится. Так вы заберите 35. Даже не 35, а 30 можете забрать. Плюс этих 8. И справляйтесь. Если есть порядок и дисциплина, один человек справится. А если бардак, так вы там и 200 человек посадите — толку не будет, — сказал Александр Лукашенко. — Слушайте, ну да, Президент потребовал там и прочее (упорядочить структуру Министерства. — Прим. БЕЛТА). Вместо департамента — управление. А департамент так и остался. Никакого вместо. Только его назвали агентство, выкинули из министерства и ни одного госслужащего. Выполнили две задачи. Вроде порядок навели в структуре управления и с госслужащими разобрались (оптимизация численности. — Прим. БЕЛТА). А на самом-то деле, если посмотреть вглубь, хуже сделали, мне кажется».

Президент поставил перед Сергеем Касперовичем резонный вопрос: «Если б вы были, допустим, руководителем департамента, а вам сказали: «Иди, вот будешь агентство возглавлять»?»

«Тут сложно сказать. Неоднозначное решение», — отметил специалист.

«Я бы не пошел», — сказал Президент.

«Да, у департамента все-таки полномочия, авторитет. Годы работы. Который знают и где-то, прямо скажу, боятся учреждения образования», — согласился Сергей Касперович.

«Совершенно верно, самостоятельная структура, — подчеркнул Александр Лукашенко. — А мы что сделали? Какую пользу принесли?»

В беседе с журналистами по завершении мероприятия Сергей Касперович обратил внимание, что любые предложения по совершенствованию, реорганизации системы образования всегда очень серьезно взвешиваются, обсуждаются на уровне главы государства. По его словам, в тех вопросах, которые касаются деятельности департамента и агентства, окончательные решения еще не приняты. «Будет отдельный доклад руководителя ведомства и на уровне правительства, я полагаю, главе государства, где они будут приняты, — сказал специалист. — Вопрос сейчас состоит в совершенствовании деятельности: что будет с Департаментом контроля качества, войдет ли он в структуру Минобразования как отдельное структурное подразделение или продолжит свою деятельность? Вопросы взаимодействия с национальным агентством также стоят на повестке — как это будет происходить. Сегодня агентство фактически координируется департаментом. Здесь есть понимание необходимости совершенствования этой работы, повышения эффективности».