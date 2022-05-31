Лукашенко: в Украине разворачивается не реализованный в Беларуси сценарий

В Украине разворачивается не реализованный в Беларуси сценарий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования информационной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что коллективный Запад пытается воздействовать на Беларусь с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», — заявил Александр Лукашенко.