Лукашенко вместе с лидерами стран СНГ возложил цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран СНГ возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля

До этого на Красной площади Александр Лукашенко с трибуны наблюдал за Парадом Победы.

В Москву также прибыли президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, премьер-министр Армении.

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