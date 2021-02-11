ОбществоШестое Всебелорусское народное собрание

Лукашенко внес предложения по совершенствованию пенсионной системы

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес предложения по совершенствованию пенсионной системы. Соответствующие заявления он сделал сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство обязано приложить максимум усилий, чтобы жизнь человека в возрасте была полноценной и активной, и оно выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года средний рост пенсий опережает инфляцию, то есть их размер перекрывает динамику цен.

Вместе с тем Президент признал, что уровень пенсий не такой высокий, как хотелось бы. В связи с этим он предложил дальнейшее совершенствование пенсионной системы, в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему.

“Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент предложили подготовить программу “3+3”: работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лукашенко: в Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса

Лукашенко: в Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса

Photo of Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики – Лукашенко

Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики – Лукашенко

Photo of Лукашенко предложил программу “Многодетная Беларусь” с серьезными новациями

Лукашенко предложил программу “Многодетная Беларусь” с серьезными новациями

Photo of Лукашенко о системе образования: требует совершенствования, в течение года определимся, что делать

Лукашенко о системе образования: требует совершенствования, в течение года определимся, что делать

Photo of “Белпочте” присвоен сертификат Всемирного почтового союза в области управления качеством

“Белпочте” присвоен сертификат Всемирного почтового союза в области управления качеством

Photo of Народный диалог – в прямом эфире!

Народный диалог – в прямом эфире!

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть