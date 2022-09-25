Лукашенко: воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю

Воевать Беларусь будет только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами,

Глава государства еще раз заверил, что никакой мобилизации в Беларуси проводить не собираются, равно как и ввязываться в войну. «Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю», — подчеркнул он.

Ранее на встрече с журналистами Александр Лукашенко констатировал, что оппоненты пытаются за что-то уцепиться и сейчас в том числе пытаются перекинуть мостик и развивают тезис, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки

belta.by