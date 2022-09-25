Общество

Лукашенко: воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю

25.09.2022
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Воевать Беларусь будет только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, 

Глава государства еще раз заверил, что никакой мобилизации в Беларуси проводить не собираются, равно как и ввязываться в войну. «Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю», — подчеркнул он.

Ранее на встрече с журналистами Александр Лукашенко констатировал, что оппоненты пытаются за что-то уцепиться и сейчас в том числе пытаются перекинуть мостик и развивают тезис, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки

belta.by

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