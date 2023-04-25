Лукашенко о работе промышленности и местных дорогах

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что главная задача сейчас в работе промышленного сектора — это ускорение. Об этом он заявил на совещании по развитию Гродненской области

Одной из тем совещания стала работа промышленного сектора региона. «Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряде других отраслей. Вообще для Гродненщины это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит, пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас — ускорение», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент заметил, что ориентироваться только на «Гродно Азот» и атомную станцию нельзя. «Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора ставилась задача взять на личный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия. Кстати, как здесь у вас обстоят дела? И в частности на «Гродно Азоте» как у нас ситуация? — спросил Президент. — Да и в целом как область работает в этих санкционных условиях? Что сделано в части импортозамещения, в промышленной кооперации с нашими восточными партнерами? Везде ли выстроена логистика доставки комплектующих и товаров?»

Президент на совещании по развитию Гродненской области высказал нарекания и по ситуации с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог

По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. «Хотя губернатор по пути докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок — районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще ситуация не радужная. Это беспокоит граждан», — обратил внимание глава государства.

Поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию. И это касается не только и не столько Гродненской области, но и страны в целом. «Здесь еще более-менее на Гродненщине. Но в целом по стране ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача в течение этого года все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило. А, поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта дешевле, чем когда-либо», — сказал глава государства.

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