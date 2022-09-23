Общество

Лукашенко высказался о возможности возвращения беглых

23.09.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами ответил на вопрос о возможности возвращения в страну так называемых беглых — есть много обращений, но многие боятся привлечения ответственности по приезде,

«Есть обращений много. Ясно, что там может и процент мерзавцев вернуться. Может, и завербованные. Шпионы шпионами, их мы вычислим. Чтобы тут не образовались террористические ячейки. Я еще не определился, каким образом нам отсеять», — сказал белорусский лидер.

«Надо быть очень осторожными. Отпихиваться ни от кого не надо. Это же жизнь людей, их судьба. Индивидуально. Их будет становиться больше и больше. Но нам надо этот период пройти», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что возвращение этих людей было бы в каком-то смысле и выгодно, но нужен индивидуальный подход. «Надо отсеивать, чтобы это были нормальные люди. А те, кто совершил преступление, они и проситься не будут. Это скорее всего уже люди (просятся обратно. — Прим. БЕЛТА), которые поняли, что на чужбине плохо. От них не надо отпихиваться», — сказал Президент.

belta.by

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