Лукашенко: Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

“Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом”, – отметил Президент.

Глава государства напомнил о недавних совместных операциях с Россией, результатом которых стало изъятие взрывчатых веществ и, таким образом, предотвращение терактов в Беларуси. “Этот факт говорит о том, что в покое нас не оставят, – сказал Александр Лукашенко. – Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте. Некоторые погибают там из числа беглых белорусов. Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И это уже не 2020 год, когда девчонки ходили в белых коротких юбчонках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей”.

Президент заметил, что если в предыдущие годы западные кураторы финансировали беглую оппозицию за заявления в СМИ, то теперь требуют активных и решительных действий. То есть деньги в обмен на теракты, только под вооруженную борьбу. “Обратите на это внимание. Это касается всех наших государств”, – предупредил глава Беларуси.

“То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим, – заявил Александр Лукашенко. – Вам хорошо известно, в той или иной степени угрозы касаются в том числе и вас. Поводов для провокаций и давления не допускайте. Любые действия и решения государств Содружества, не соответствующие ожиданиям Запада, могут стать поводом для обвинений и санкций. Ваша роль в этой ситуации многократно возрастает”.

Одной из площадок для выработки мер реагирования на такую политику недругов является Совет руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. “Уверен, что и сегодняшнее заседание пройдет эффективно и вы примите непосредственные решения по противодействию тем вызовам, которые я обозначил. Я абсолютно уверен, что только совместными усилиями мы сможем противостоять этой агрессивной атаке и справиться с любыми угрозами. Мы сегодня в состоянии это сделать, и на таком уровне нам надо держаться”, – подчеркнул белорусский лидер.

belta.by