Лунинчан приглашают принять участие в конкурсе “Мы помним”

Райком БРСМ приглашает молодежь Лунинецкого района присоседиться к республиканскому патриотическому проекту “Мы помним”.

Для участия нужно заполнить анкету и записать видео для одной из четырех номинаций:

тренды TikTok: опубликовать в профиле видео, популяризирующее подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне, с хештегами #мыпомним #БеларусьПомнит #Беларусь;

вокал: исполнить композицию о Великой Отечественной войне, о мире и Республике Беларусь;

художественное слово: проза или поэзия (до 2 минут).

современные авторы: авторская проза или поэзия на заданную тематику (до 3 минут).

Обязательное условие – наличие в видео бутоньерки “Цветы Великой Победы”.