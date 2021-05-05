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Лунинчан приглашают принять участие в конкурсе “Мы помним”

Райком БРСМ приглашает молодежь Лунинецкого района присоседиться к  республиканскому патриотическому проекту “Мы помним”.

Для участия нужно заполнить анкету и записать видео для одной из четырех номинаций:

  • тренды TikTok: опубликовать в профиле видео, популяризирующее подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне, с хештегами #мыпомним #БеларусьПомнит #Беларусь;
  • вокал: исполнить композицию о Великой Отечественной войне, о мире и Республике Беларусь;
  •  художественное слово: проза или поэзия (до 2 минут).
  • современные авторы: авторская проза или поэзия на заданную тематику (до 3 минут).

Обязательное условие – наличие в видео бутоньерки “Цветы Великой Победы”.

 

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L N

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