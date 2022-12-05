Международный турнир по лёгкой атлетике: лунинчане выступили достойно

В Бресте завершился 65-ый Международный турнир по лёгкой атлетике памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены двух возрастных групп — 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения как нашей страны, так и отдельных регионов Российской Федерации.

Приятно, что среди участников — легкоатлеты Лунинецкой СДЮШОР (6 человек), а также наши земляки, которые продолжают совершенствовать свое мастерство в Брестском училище олимпийского резерва и не только (4 человека).

Несмотря на высокую конкуренцию, лунинчане выступили достойно. Так, Юлия Жуковская стала серебряным призером в беге на 60 метров с барьерами. Дарья Кислюк из Микашевичей (в настоящее время – учащаяся Брестского УОР) заняла 3 место на дистанции 600 метров. За команду Минской СДЮШОР «Атлет» выступал воспитанник Лунинецкой СДЮШОР Кирилл Жук, который в настоящее время обучается в столичном железнодорожном колледже. Он в составе эстафеты 4х 200 метров завоевал золото соревнований.

В шаге от пьедестала остановились Карина Золоторева в беге на 60 метров и уроженка Синкевич Александра Сыцевич на 3000 метров спортивной ходьбы. Они закрепились на четвертой позиции в итоговом протоколе.

Команда Лунинецкой СДЮШОР выражает благодарность за оказанную финансовую поддержку ф/х «Новицких».

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