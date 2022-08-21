Лунинчане на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» (фоторепортаж)

В международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья», который состоялся 20 августа в Лясковичах Петриковского района, приняли участие 13 районов Гомельской и Брестской областей, а также артисты из других регионов Беларуси и России.

На день Лясковичи стали местом концентрации богатейшей, уникальной, самобытной культуры белорусского Полесья. По предварительным подсчетам, фестиваль собрал около 30 тыс. участников, гостей, зрителей.

На живописной набережной реки Припять развернулся «Палескі кірмаш». На своих колоритных подворьях представители восьми районов Гомельской области и пяти Брестской рассказывали о быте и праздниках, традициях и кулинарных изысках жителей белорусского Полесья.

Особенно притягивало к себе внимание подворье Лунинецкого района, на котором наши работники культуры и артисты воссоздали уголок жизни полешуков с её самобытностью. И конечно же, нашли чем удивить гостей.

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Видео с праздника тут