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Лунинчане на VI слете машинистов Белорусской железной дороги.

04.11.2022
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Восстановить престиж профессии – такую задачу поставили на VI слете машинистов Белорусской железной дороги.

Пандемия помешала провести в свое время традиционный форум «рабочей аристократии» стальных магистралей. Можете представить радость соратников по труду от встречи, которую ждали 4 года! В очередной раз она состоялась в Минске. Благодаря этому нам удалось увидеть высочайший технологический уровень столичных предприятий БЖД. Вопросы эффективного и рационального использования локомотивов и локомотивных бригад, а также взаимодействие с диспетчерским аппаратом и смежными службами обсуждалось в студии Центра управления перевозками службы перевозок. Эксплуатация тягового подвижного состава, улучшение технического состояния и перспективы его обновления были показаны в ЗАО «Штадлер Минск». О безопасности движения поездов, повышении ее уровня, роли локомотивных бригад в ее обеспечении говорили в ситуационном штабе Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС РБ. Повышение качества условий труда и отдыха, медицинское сопровождение, обеспечение охраны труда в локомотивном хозяйстве рассматривали в электродепо «Московское» ГП «Минский метрополитен».

Праздничную атмосферу во Дворце культуры и спорта железнодорожников по достоинству оценили лунинчане: машинисты-инструкторы Николай Ливинец и Владимир Лавринович, машинисты тепловоза Вадим Олешкевич, Сергей Ковалец, Дмитрий Яковец. Особой чести удостоились машинист дизель-поезда Сергей Олешкевич и машинист тепловоза Сергей Дубина, которые были награждены почетным знаком «1.000.000 километров безаварийной работы».

Большое впечатление на всех участников слета произвело посещение Белорусского музея истории Великой Отечественной войны. Впервые гостями форума была делегация ОАО «Российские железные дороги». По нашей просьбе лунинецкая делегация во главе с руководителем Сергеем Прокудой сфотографировалась с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым и коллегами из России. Этот снимок, как и все материалы слета, займет почетное место в комнате боевой и трудовой славы предприятия.

Александр Мотор, председатель профкома локомотивного депо Лунинец.

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