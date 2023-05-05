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Школьники из Лунинецкого района награждены в Минске дипломом и похвальными листами

05.05.2023
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4 мая на базе гимназии 174 г. Минска прошла XVI Международная молодежная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в исторической памяти народа».

Конференция проходила в два этапа. На первый этап, в разные секции, было заявлено более трехсот работ  из разных уголков страны, а также из Российской Федерации.

Учащийся 10 класса ГУО «Лахвенская средняя школа» Нефидович Андрей успешно прошёл отбор в финал . Несколько часов ребята презентовали и защищали свои исследовательские работы.

В результате жёсткой конкуренции, авторитетное жюри отдало победу Андрею! Диплом I степени отправляется в Лунинецкий район! Подготовила к конференции учащегося учитель истории и обществоведения Ярохович Юлия Сергеевна.

Похвальными отзывами отмечены Лыщенко Кирилл и Конопацкая Юлия, учащиеся 10 и 9 классов ГУО «Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского» (руководитель работ Корнева Екатерина Анатольевна, учитель истории).

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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