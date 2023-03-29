Лунинчане одержали победу в региональном конкурсе народного творчества

Учащиеся ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца» одержали победу в региональном конкурсе народного творчества » Таленты Палесся» в номинации «Художественное чтение»:

Павлович Маргарита, учащаяся 11 класса — Диплом 1 степени;

Шалыгина София, учащаяся 10 класса — Диплом 3 степени;

Кохович Кирилл, учащийся 10 класса награждён грамотой за артистизм.

А также вручены благодарности учителям русского языка и литературы: Мшар Татьяне Вячеславовне, Бут-Гусаим Галине Анатольевне, Ковалец Валентине Владимировне.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома