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Лунинчане одержали победу в региональном конкурсе народного творчества
Учащиеся ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца» одержали победу в региональном конкурсе народного творчества » Таленты Палесся» в номинации «Художественное чтение»:
Павлович Маргарита, учащаяся 11 класса — Диплом 1 степени;
Шалыгина София, учащаяся 10 класса — Диплом 3 степени;
Кохович Кирилл, учащийся 10 класса награждён грамотой за артистизм.
А также вручены благодарности учителям русского языка и литературы: Мшар Татьяне Вячеславовне, Бут-Гусаим Галине Анатольевне, Ковалец Валентине Владимировне.
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома