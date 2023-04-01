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Лунинчане отлично выступили на республиканском смотре-конкурсе детского творчества

01.04.2023
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Подведены итоги VII республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир», сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

В номинации «Конферанс. Индивидуальное исполнение» (возрастная группа 6-9 лет):

— дипломом I степени награждена Грудько Алёна, учащаяся ГУО «Гимназия г.Лунинца» (педагог Скамейко Н.Н.).

В номинации «Народное творчество. Стилизация» (возрастная группа 6-12 лет):

— дипломом I степени награждён образцовый фольклорный ансамбль «Сунiчка» ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца» (педагоги Каленкович В.К., Каленкович Л.И.).

Поздравляем!

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