Лунинчане отлично выступили на республиканских соревнованиях по спортивным бальным танцам

Открытый Кубок Республики Беларусь и Кубок столицы по спортивным бальным танцам прошли во Дворце спорта в Минске. По традиции ярко выступили лунинецкие танцоры из коллектива спортивно-бального танца «Мириданс».

Особо порадовали исполнительским мастерством Иван Рафалович и Александра Муравейко – пара трижды становилась лучшей. С наградами разной степени вернулись домой Евгений Рафалович и Марта Дашкевич, Кирилл Капустич и Алеся Богдан, Никита Ковалец и Ксения Арабей, Роман Новицкий и Мария Коцуба, Дмитрий Федорашко и Милана Верес. Также в соревнованиях приняли участие наши земляки Святослав Чижик и Вероника Лепко, которые сейчас учатся в Минске.

«Открытый Кубок Беларуси проводит Министерство спорта и туризма, а за Кубок столицы отвечает главное управление спорта и туризма Мингорисполкома. В этом году в соревнованиях участвовали танцоры из пяти стран: Беларуси, России, Казахстана, Армении и Азербайджана, – рассказывает руководитель Светлана Галка. – В целом соревнования получились яркими и эмоциональными. На паркете чувствовалась конкуренция, за ним – поддержка».

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