Лунинчане отмечены дипломами на “Dance Color Festival Spring”

20 мая в Гомеле прошёл очередной фестиваль “Dance Color Festival Spring”, в котором приняли участие и лунинчане.

Младшая группа танцевального коллектива “Васильки” Дома культуры железнодорожников Лунинца культурно-спортивного центра Барановичского отделения БелЖД выступила прекрасно. Ребята, которым по 5-7 лет, отмечены в номинации эстрадный танец ” Топ – топ ” – лауреаты 2 степени и в номинации “Стилизованный танец” – лауреаты 2 степени.

Фото Дома культуры железнодорожников Лунинца

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