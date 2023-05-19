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Лунинчане отмечены дипломами на областном уровне

19.05.2023
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Недавно состоялся областной открытый конкурс патриотической песни «Молодежь и время: подвиг во имя будущего», организованный Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина.

На первый заочный этап прислали более 200 видео, а уже во второй – очный – отобрали около 90 участников. Среди них были вокальные коллективы и сольные исполнители.

Ангелина Грушевская из Лунинца приняла участие во 2 возрастной группе (сольное исполнение). Она достойно выступила и получила диплом III степени.

Следует добавить, что Лунинетчину представил еще один юный конкурсант – Максим Гриневич, воспитанник Галины Гимбатовой из Центра детского творчества. Он удостоен 2 места. Поздравляем!

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