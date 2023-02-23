Лунинчане отмечены на областном музыкальном конкурсе

В Пинском государственном колледже искусств состоялся областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Палескiя музыкi».

ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» представили учащиеся отделения «баян- аккордеон».

В творческом состязании учащиеся отмечены:

Дипломом Лауреата ІІ степени

Дукарец Эльвира 4 класс (баян) (учитель Езепчук Людмила Николаевна) и Давидюк Дарина 2 класс (аккордеон) (учитель Коновальчук Александр Михайлович);

Дипломом участника

Подкас Владимир 2 класс (баян) и Езепчук Ирина 5 класс (баян)(учитель Езепчук Людмила Николаевна).

По информации Дни культуры Лунинетчины

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