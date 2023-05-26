Лунинчане отмечены профсоюзными наградами

С приятной миссией Лунинетчину посетили председатель Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Оксана Геращенко и руководитель областной аналогичной профсоюзной организации Владимир Тарасевич.

Гости посетили ПЧУП «Виктория» и вручили главному инженеру предприятия Юрию Плаксину Диплом финалиста конкурса на соискание премии Федерации профсоюзов Беларуси 2023 года в области труда, а также бронзовую медаль «За ўклад у развіццё галіновага прафсаюза».

Еще одной награды удостоена первичная профсоюзная организация Лунинецкого райпо, которую возглавляет Оксана Сайко. Руководитель республиканского отраслевого профсоюза вручила Почетную грамоту за победу в республиканском смотр-конкурсе на лучший информационный стенд первичной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства по итогам за 2022 год.

Подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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