Лунинчане отправляются на военные сборы, медиапомойки бесятся…

Как мы уже сообщали ранее. в Беларуси проводится проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь

В военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского районов, о чем и говорилось ранее, проводятся плановые мероприятия по поставке военнообязанных и транспортных средств в одну из воинских частей Республики Беларусь в рамках проверки ее боеготовности, проводимой по распоряжению Президента страны.

По словам военного комиссара Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимира Коховца, проверка боевой готовности воинских частей – мероприятие плановое и проводится ежегодно. В ходе данных мероприятий проводится оповещение и отправка военнообязанных на военные сборы, которые продлятся до 35 суток для укомплектования воинской части, подвергаемой проверке. Оповещение военнообязанных в соответствии с нормативными документами проводится заранее заготовленными повестками в установленные сроки.

Это стало очередным поводом истерик в инфопомойках. Так забирали с улиц и прямо с постели, что и сумки мужики собрали))))

Впрочем, ничего нового. Зачем фантазию проявлять, когда идею можно украсть у таких же змагаров. Вот пост, который появился на одной из инфопомоек вчера на эту же тему

И тут вопрос! Вы тоже на работу ходите с такими сумками? Или снова инфоповод из пальца хотели высосать, но вышло так себе? Телеграм-канал @nevolf обратил на это внимание.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram