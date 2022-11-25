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Лунинчане отстрелялись в Бресте на высшую лигу

25.11.2022
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В Бресте прошли соревнования на Кубок областной организационной структуры ДОСААФ по пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза Н.Г. Макарова.

Команда Лунинецкой ГОС ДОСААФ, за которую выступали учащиеся политехнического колледжа во главе с тренером Сергеем Зылевичем, в этом году вела борьбу за награды в первой лиге. Спортсмены состязались в упражнении ВП-2 – стрельба стоя без упора.

В личном зачете победителем стал Иван Гнедько. Алексей Железняков и Дарья Белюга поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. В общем итоге наша команда заняла почетное второе место. По решению главной судейской коллегии соревнований лунинчане завоевали право в следующем сезоне выступать в высшей лиге.

Председатель Лунинецкой ГОС ДОСААФ Петр Рудович выражает благодарность спортсменам и тренеру, а также желает не останавливаться на достигнутом, добиваться новых побед, успехов и удачи.

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