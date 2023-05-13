Лунинчане – победители областных соревнований по баскетболу

В Иваново прошли областные соревнования по баскетболу 3×3 среди детей и подростков по месту жительства

Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:

1 г. Лунинец;

2 Столинский район;

3 Каменецкий район.

Среди девушек:

1 Ивацевичский район;

2 Столинский район;

3 г. Кобрин.

Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях

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