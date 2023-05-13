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Лунинчане – победители областных соревнований по баскетболу
В Иваново прошли областные соревнования по баскетболу 3×3 среди детей и подростков по месту жительства
Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:
1 г. Лунинец;
2 Столинский район;
3 Каменецкий район.
Среди девушек:
1 Ивацевичский район;
2 Столинский район;
3 г. Кобрин.
Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях
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