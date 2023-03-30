Лунинчане — победители турнира по футболу «Полесская звёздочка»

28-29 марта 2023 г. на базе ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома» прошел турнир по футболу «Полесская звёздочка» среди юношей 2013 г.р и младше, сообщили в учреждении.

В турнире приняли участие команды: СДЮШОР Лунинец, «Сокол»(СДЮШОР Лунинец), ДЮСШ Столин, СФК Слуцк, Гранит Микашевичи, СДЮШОР Лунинец-2012 ( вне конкурса).

Места распределились следующим образом:

1 место-СДЮШОР Лунинец -лучший игрок — Базан Евгений (тренер Юрцевич В.П.).

2 место-«Сокол»- лучший игрок — Кильдияров Умар(тренер Колос Д.М.).

3 место -ДЮСШ Столин.

4 место-Гранит Микашевичи.

5 место-СФК Слуцк.

СДЮШОР Лунинец-2012-лучший игрок — Юрко Роман.

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