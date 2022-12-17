Лунинчане показали класс на первенстве области в Бресте

В Бресте завершилось первенство области среди юных легкоатлетов 2008-2009 годов рождения.

Успешно выступили воспитанники Лунинецкой СДЮШОР. Победительницей в беге на 20 и 200 метров стала Карина Золотарева. За высокие результаты, к тому же, она показала лучшие результаты в своей карьере, ей вручена статуэтка «Лучший спортсмен». Этой награды удостоены всего три спортсмена Брестчины.

Серебряными призерами областного первенства стали Юлия Жуковская, Евгений Обровец и Павел Дубойский.

Подробности в ближайших номерах «Лунінецкіх навін»

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