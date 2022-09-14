Лунинчане приняли участие в Минском полумарафоне!

В минувшие выходные Минск отпраздновал свое 955-летие. Уже традиционно второй день торжества становится спортивным.

Около 11 тысяч любителей бега, несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь, покоряли в этом году улицы столицы на восьмом Минском полумарафоне, в их числе и гости из 18 стран. Как рассказала «ЛН» лунинчанка Галина Горгун, она с мужем и двумя младшими внучатами с утра «бороздили» просторы интернета, высматривая в потоке бегущих сына Вячеслава, невестку Яну и внуков – 12-летнего Алексея и 6-летнего Александра.

Два сына с папой бегом занимаются регулярно. Слава в день своего 30-летия пробежал 30 километров. Бывало, что приходилось покорять труднопроходимую местность, в том числе поваленные деревья и неровности. В Минском полумарафоне он принимает участие во второй раз, без труда преодолел 21 километр. Алексей часто совершает по утрам пробежки с папой (не в диковинку босиком по снегу), с родителями окунается в прорубь на Крещение. Уже после преодоления финишной черты на дистанции 5 километров, дал интервью и получил в подарок кружку с логотипом. Саша тоже не отстает от брата, но «замахнулся» на 500 метров.

Спонсором полумарафона для нашего с Николаем сына стала районная организация Белорусского Красного Креста во главе с председателем Татьяной Коцуба. Вячеслав состоит в отряде быстрого реагирования организации, вместе с невесткой Яной они уже много лет являются волонтерами.

Впечатления от марафона у родных – самые положительные. Праздник бега запомнится надолго, любители активного образа жизни встречаются здесь уже, как старые друзья, делясь эмоциями и теплыми улыбками, которым легкая усталость – не помеха!