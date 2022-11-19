Лунинчане приняли участие в областном этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности

18 ноября на базе средней школы №1 Лунинца состоялся областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности в дистанционном формате, сообщили в отделе по образованию Лунинецкого райисполкома

В олимпиаде приняли участие победители районного этапа Малыш Никита (ГУО «Большечучевичская средняя школа»), Ковальчук Михаил (ГУО «Велутская средняя школа»), Бицутко Егор (ГУО «Гимназия г.Лунинца»).

Участников олимпиады с приветственными словами и ценными подарками встретили представители ЦБУ №118 г.Лунинца ОАО «Белагропромбанк»: главный специалист розничных продаж Ольга Козлович и главный специалист по обслуживанию Ольга Жданович.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram