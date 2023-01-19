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Лунинчане приняли участие в областном форуме молодых специалистов АПК

19.01.2023
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В Кобрине состоялся областной форум молодых специалистов: «Агропромышленный комплекс Брестчины: строим будущее вместе».
На встречу с участием руководства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, областной профсоюзной организации работников АПК, областного агропромышленного союза, пригласили представителей со всех районов области из числа молодых специалистов отраслевых предприятий и организаций. Среди участников встречи — ветеринары и агрономы, инженеры и бухгалтеры…

Программа форума включала проведение двух диалоговых площадок: в Кобрине и профсоюзной здравнице — санатории «Буг». Также участники посетили Кобринский маслодельно-сыродельный завод, военно-патриотический музей имени А.С.Суворова. 


Лунинецкий район на мероприятии представляли главный ветеринарный врач ОАО «Вульковский рассвет» Никита Невдах, специалист по кормопроизводству КСУП «Полесская опытная станция» Александр Ярохович и мастер производственного обучения УО «Лунинецкий государственный аграрный колледж» Александр Косач.

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